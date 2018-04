War 21-Jähriger Kopf einer kriminellen Vereinigung?

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Das Video stammt vom Handy des Angeklagten. Der kurze Clip zeigt den 21-jährigen türkischen Staatsbürger, der verdächtigt wird im vergangenen Jahr in mehreren Fällen auf brutale Weise im Stadtgebiet randaliert und dabei mehrere Personen zum Teil massiv geschädigt zu haben, an einem Tisch sitzend. In einer dunklen Kammer zählt der junge Mann eine große Menge Geldscheine. „Das ist richtig Geld, ihr Bastarde“, sagt er in die Kamera. „Ich sorge dafür, dass meine Familie an der Macht bleibt“ ebenso. Eine Szene wie aus einem Gangsterfilm, die sich tatsächlich aber in Bad Kreuznach ereignet hat.