Rockergang "No Mercy": Einblicke in die Bad Kreuznacher Unterwelt

Sicherheitsschleusen bei Verhandlungen am Bad Kreuznacher Amtsgericht sind selten. Auch am dritten Tag des Prozesses gegen einen 21-jährigen Türken wurden höchste Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Der Anlass – dem jungen Mann wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen – mutet da zu gering an.

Foto: dpa

Fakt ist: In dem seit Januar laufenden Prozess geht es um mehr als die im Raum stehende Körperverletzung. Der Angeklagte, der in der Vergangenheit bereits dreimal strafrechtlich in Erscheinung trat und seit Anfang des Jahres in Untersuchungshaft sitzt, gilt als Mitglied der inzwischen aufgelösten Vereinigung „No Mercy“. Deren Strukturen und Verflechtungen in Straftaten verschiedenster Art werden seit geraumer Zeit von Ermittlern untersucht. Der Zusammenschluss türkischstämmiger Jugendlicher zwischen 18 und 30 Jahren kokettierte mit dem Image eines Motorradklubs, wird aber von ermittelnden Beamten vertraulich „als Tarneinrichtung zur Installierung mafiöser Strukturen“ beschrieben.

Der 21-Jährige, der im Internet als Rapper mit den Namen Apokalypse in Erscheinung tritt, in seinen Texten zügellos und tumb über die von mutmaßlichen „No Mercy“-Mitgliedern begangenen Delikte plauderte und so die Ermittler auf die Spuren anderer Delinquenten führte, soll gemeinsam mit einem 23-Jährigen, dessen Fall gesondert verhandelt wird, Anfang Oktober 2015 im Space Park mehrere Personen brutal zusammengeschlagen haben. Während der 21-Jährige seine Gürtelschnalle benutzt haben soll, soll der Ältere seine Opfer, darunter eine Frau, mit einem Teleskopschlagstock traktiert haben. Das Vorgehen der beiden wird als äußerst brutal beschrieben und soll beileibe nicht der einzige Vorfall dieser Art gewesen sein. Der Hobbymusiker, der zwar in Deutschland geboren ist, aber nur die türkische Staatsangehörigkeit besitzt und dem deswegen die Abschiebung drohen könnte, soll mehrfach im Stadtgebiet randaliert haben.

Im konkreten Fall der Prügelei im Space Park geriet das schlagkräftige Duo mit einer Gruppe russischstämmiger Gäste in Kontakt. Nach wechselseitigen Beleidigungen im Inneren kam es auf dem Parkplatz zu einer unübersichtlichen Gemengelage, die in einer Massenschlägerei endete. Bei dieser erlitt einer der Geschädigten, ein 24-jähriger Berufssoldat, einen doppelten Kieferbruch.

Der dritte Verhandlungstag brachte diesen Vorfall betreffend nichts Neues. Viele Zeugen waren geladen, deren Glaubwürdigkeit von Richter Roman Hamel genauestens überprüft und für ungenügend befunden wurde. Im Detail ging es dabei um die Rolle eines Russlandstämmigen bei der Schlägerei. Der 30-jährige Lagerist, der nach eigenen Angaben clean ist, soll diese mit ausgelöst haben. Einem der Opfer, eine 29-jährige Ver- käuferin, die sich weigerte, klare Angaben zur Vorgeschichte zu machen, wurde sogar Beugehaft angedroht. Ursache der Schlägerei im Space Park könnte ein Drogengeschäft gewesen sein. Der Prozess geht heute weiter. Marian Ristow