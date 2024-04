Plus Westerburg

Theveßen analysiert Weltpolitik in Westerburg: Renommierter ZDF-Fernsehjournaliste Gast spricht über Trump

Von Thorsten Ferdinand

i Rund 450 Zuhörer verfolgten in der Aula des Westerburger Konrad-Adenauer-Gymnasiums gespannt den Vortrag des renommierten Fernsehjournalisten Elmar Theveßen. Foto: Thorsten Ferdinand

Das Westerburger Konrad-Adenauer-Gymnasium (KAG) wurde am Samstagabend zur weltpolitischen Bühne. Rund 450 Zuhörer in der Aula verfolgten gespannt den Vortrag „Zwischen Weltmacht und Diktatur – Amerika am Scheideweg“ des Fernsehjournalisten Elmar Theveßen. Der Leiter des ZDF-Studios Washington war auf Einladung von Heinz Fischer in den Westerwald gekommen und traf mit dem Titel offensichtlich einen Nerv: Die Veranstaltung war restlos ausverkauft.