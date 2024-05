Plus Montabaur Auf dem Rennrad die Freundschaften vertieft: Vier Jahrzehnte Deutsch-Französischer Partnerschaft ausgestellt Von Hans-Peter Metternich i Bis Ende Mai ist im Finanzcenter der Sparkasse Westerwald/Sieg in den Regalen der Nachbarschaftswand eine Ausstellung über „Vier Jahrzehnte deutsch-französische Freundschaft auf dem Rennrad“ mit Fotos, Presseberichten, Pokalen und vielen anderen Dokumenten zu sehen. Foto: Hans-Peter Metternich „Vier Jahrzehnte deutsch-französische Freundschaft auf dem Rennrad“ heißt die Austellung, die in der Sparkasse Westerwald/Sieg eröffnet wurde – am 8. Mai, einem Tag mit besonderem Stellenwert, denn vor 79 Jahren wurde das Kriegsende ausgerufen. Lesezeit: 2 Minuten

Den Gästen wurden in einem kleinen Rahmenprogramm viele Geschichten rund um diese gelebte deutsch-französische „Völkerverständigung auf dem Rad“ in einer Fotopräsentation nähergebracht. Es war für den „neutralen“ Besucher unverkennbar: Die Akteure schwärmten in lieb gewordenen Erinnerungen. Einer kommentierte spontan: „Wenn ich das sehe, geht mir das Herz auf.“ Vernissage mit Musik ...