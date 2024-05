Ralf Adam möchte Ortsbürgermeister in Mogendorf werden: „Innovationen nutzen und Lebensqualität verbessern“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Ich bin Ralf Adam, 60 Jahre alt, und lebe seit 28 Jahren mit meiner Familie in Mogendorf. Hier fühlen wir uns sehr wohl und engagieren uns in unterschiedlichen Vereinen und Institutionen im Ort. Beruflich war ich als Materialprüfer bei einem großen Aluminiumverarbeitungsbetrieb in Koblenz tätig, befinde mich aber seit Anfang des Jahres im Vorruhestand. Seit vielen Jahren bin ich in der Abteilung Fußball beim Turn- und Sportverein im Bereich Alte Herren sehr aktiv.

Mein politischer Werdegang

Seit 2014 bin ich Mitglied der SPD im Ortsverein Mogendorf und habe seit sieben Jahren den Vorsitz inne. Dem Ortsgemeinderat gehöre ich ebenfalls bereits seit sieben Jahren an.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Nach meiner Ansicht zeichnet einen Ortsbürgermeister in erster Linie die Nahbarkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern aus, um Berührungsängste erst gar nicht aufkommen zu lassen. Hier ist mir die Kommunikation von Mensch zu Mensch wichtig, und das gilt für Alt und Jung, für neu hinzugezogene Mitbürgerinnen und Mitbürger und für die, die schon viele Jahre hier in unserem schönen Mogendorf leben. Ich kandidiere als Bürgermeister, um mich in den Dienst der Bürgerinnen und Bürger von Mogendorf zu stellen. Da ich mich seit einigen Monaten im Vorruhestand befinde, kann ich mich nun voll und ganz für ihre Belange einzusetzen. Ich bin für alle Mogendorferinnen und Mogendorfer sozusagen ihr Vollzeit-Bürgermeister.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Mogendorf hat ein großes Potenzial. Lebenswert und Zukunftswert müssen keine Gegensätze sein. Hier gilt es, Innovationen beispielsweise bei den erneuerbaren Energien zu nutzen und gleichzeitig die Lebensqualität durch kluge Konzepte zum Beispiel bei der Mobilität im Ort zu verbessern. Die Verkehrssituation in Mogendorf belastet die Bürger nach wie vor sehr. Hier ist die Nähe zur A 3 und A 48 gleichzeitig Segen und Fluch.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich verfolge meine Überzeugungen sehr konsequent.

Das ist mein politisches Motto

Respekt vor den Menschen, Zuhören zahlt sich aus.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.