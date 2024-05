Plus Atzelgift

Nister ist jetzt in Atzelgift erlebbar: Zugang zu Gewässer und Himmelsleiter bereichern die Gemeinde

i Als Ehrengäste konnten Atzelgifts Ortsbürgermeisterin Claudia Kohlhaas (vorne sitzend) und der Erste Beigeordnete Matthias Schneider (hinten links) Hachenburgs VG-Bürgermeisterin Gabriele Greis (rechts), die Erste Kreisbeigeordnete Gabi Wieland (hinten sitzend) und Armin Teutsch (zuständiger Sachbearbeiter bei der VG Hachenburg) zur Einweihung der neuen Anlage an der Nister begrüßen. Fotos: Martin Müller Foto: Martin Müller

Sommerliches Wetter und gute Unterhaltung in schöner Umgebung: Das waren die perfekten Zutaten für die Einweihung des Wassererlebnisses an der Kleinen Nister in Atzelgift, die jetzt an zwei Tagen viele Gäste aus nah und fern anlockte.