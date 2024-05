Plus Wirges

Kirchenbauverein Wirges bewahrt Tradition: 14 Häuschen werden auf Vordermann gebracht

Von Hans-Peter Metternich

i Die Kreuzwegstationen auf dem Steimel bei Wirges haben eine Reinigung dringend nötig. Außen sind sie teils stark bemoost, im Inneren fühlen sich Spinnen pudelwohl. Hier das Reinigungsteam (von links): Barbara Reutelsterz, Hermann Henn, Georg Reutelsterz und Albert Marx. Fotos: Hans-Peter Metternich Foto: Hans-Peter Metternich

Auf dem Steimel, dem „Hausberg“ von Wirges, sind in jüngster Zeit Aktivitäten im Gange, die den Wanderern über den 333,7 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Hügel vor der kleinen Marienkapelle auffallen: Dort bringen Mitglieder des Kirchenbauvereins, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiern kann, die 14 kleinen Häuschen der Kreuzwegstationen wieder in einen ansehnlichen Zustand.