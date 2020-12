Hachenburg

Wo manche Menschen in Zeiten der Corona-Krise übertriebene Mengen an Nahrungsmitteln zu Hause horten, können andere sich kaum einen Laib Brot leisten und sind auf Hilfe von außen angewiesen. Die Tafel-Schließungen verschärfen die Armutspolitik bundesweit, und auch in der Region leiden zahlreiche Personen unter der Schließung der acht Ausgabestellen der Tafel Westerwald. Der DRK-Ortsverein Hachenburg hat in Zusammenarbeit mit der Initiative Foodsharing eine Sammelaktion ins Leben gerufen, sowie eine wöchentliche Abgabestelle und einen Lieferservice für Bedürftige eingerichtet.