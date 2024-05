Plus Bad Marienberg

Kommunalwahl 2024: In Bad Marienberg gibt's ein Duell um die Stadtspitze

i In drei Fällen gibt es in der VG Bad Marienberg mehr als einen Bewerber. Ansonsten treten die Amtsinhaber wieder an. Foto: Röder-Moldenhauer

In zahlreichen Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg deutet sich auch nach der Kommunalwahl am 9. Juni Kontinuität an: Denn nur in der Stadt Bad Marienberg sowie in Bölsberg und Norken gibt es mehr als einen Bewerber für das Amt des Ortsbürgermeisters.