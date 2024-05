Björn Hümmerich möchte Ortsbürgermeister in Hilgert werden: „Zu treffende Entscheidungen transparent darlegen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Ich heiße Björn Hümmerich, bin 48 Jahre alt, verheiratet, ich habe zwei Töchter und bin Offizier. In meiner Freizeit engagiere ich mich im Förderverein „Bommert“ e.V. und bin karnevalistisch aktiv bei der KG Grau-Blau e.V. Sportlich bin ich viele Jahre intensiv gelaufen und mit meiner Frau teile ich das Hobby Wandern – gerne im Sommer in Österreich, aber auch in der Natur unserer Heimat.

Mein politischer Werdegang

Kommunalpolitisch bin ich seit 2014 in der CDU aktiv und seit 2019 Mitglied des Gemeinderates Hilgert sowie einiger Ausschüsse innerhalb der Ortsgemeinde.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Transparenz und Teilhabe stehen für mich im Mittelpunkt und sind der Schlüssel einer lebendigen Demokratie. Hierzu gehören unter anderem der leichte Zugang zu Informationen sowie das frühzeitige Einbeziehen der Menschen in Entscheidungsprozesse. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeldern ist das Rückgrat unserer Gemeinde. Wir müssen dabei auch die Infrastruktur durch nachhaltige Investitionen stärken und die Lebensqualität steigern, ohne dabei die finanzielle Stabilität zu gefährden. Ein Heimatgefühl für alle Generationen zu schaffen, das so frei wie möglich gestaltet werden kann – das liegt mir am Herzen.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Um die Menschen frühzeitig in Entscheidungsprozesse einzubeziehen, möchte ich unter anderem möglichst regelmäßig Bürgerversammlungen veranstalten und transparent die zu treffenden Entscheidungen darlegen. Weiterhin möchte ich Initiativen unterstützen, die die Gemeinschaft festigen. Dazu gehört für mich auch eine generationsübergreifende Gestaltung von Spielplätzen, Sportanlagen und Freizeitmöglichkeiten gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich erwarte immer einen Lösungsvorschlag.

Das ist mein politisches Motto

Zukunft. Gemeinsam. Gestalten.

