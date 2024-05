Plus Nastätten

Thementag lockt nach Nastätten: Nachhaltigkeit leicht gemacht

Von Marta Fröhlich

i Nachhaltigkeit leicht gemacht Foto: ???

„Nachhaltigkeit fängt im Kleinen an. Und wir wollen zeigen, wie einfach es klappen kann.“ Das sagt Stefan Janzen aus dem städtischen Organisationsteam des Tages der Nachhaltigkeit, der am kommenden Mittwoch, 8. Mai, in Nastätten stattfinden soll. 29 Austeller und ein unterhaltsames Bühnenprogramm können die Besucher ab 10 Uhr auf dem Marktplatz vor der Feuerwache erleben.