Plus Kördorf Kördorfer Waldgruppe bleibt bis Ende 2025: Landesamt und VG Aar-Einrich einigen sich auf Weiterbetrieb Von Johannes Koenig i Der Bauwagen der Waldgruppe in Kördorf ermöglicht die Betreuung von 15 Kindern. Organisatorisch soll die Gruppe bis Ende 2025 eigenständig bleiben. Aber auch danach soll der Wagen weiter genutzt werden. Foto: (Archiv) Markus Eschenauer Ende gut, alles gut? Anfang des Jahres wurden die Kindertagesstätte (Kita) Kördorf und ihre Waldgruppe organisatorisch voneinander getrennt. Mit der Folge, dass Letztere nur noch eine Vormittagsbetreuung anbieten konnte, obwohl viele Eltern auf eine Ganztagsbetreuung ihrer Kinder angewiesen sind. Nun aber wurde eine Lösung gefunden. Lesezeit: 3 Minuten

„Die Waldgruppe kann bis zum 31. Dezember 2025 in der vorherigen Form weiterbetrieben werden“, sagt Lars Denninghoff, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich. Die VG ist Trägerin der Einrichtung. Und was passiert nach dem 31. Dezember 2025? „Bis dahin sollten die Umbaumaßnahmen in Kördorf abgeschlossen sein, die dann einen regulären Betrieb ermöglichen“, ...