Herausforderndes Angebot in Limburg: Hoch motiviert in der Abendschule zum Abitur

Tolle Beispiele gegen den Null-Bock-Trend: Annika Füngerlings und Jonny Klaas besuchen das Abendgymnasium der PPC. Foto: Anette in Concas

Immer wieder freut sich die Abteilungsleiterin der Abendschule Petra Schneider-Staiger über ihre hoch motivierten Schüler. Die haben zwar oft eine Doppelbelastung zu tragen, schaffen es aber dank Eigenengagement und Durchhaltevermögen trotzdem, den positiven Aspekt ihres Einsatzes in den Vordergrund zu rücken und mit Spaß weiterzumachen.

Zum Beispiel Annika Füngerlings und Jonny Klaas. Sie ist 24 Jahre alt, er 31. Beide besuchen die elfte Klasse des Abendgymnasiums der Peter-Paul-Cahensly-Schule (PPC) in Limburg. Beide sind aber auch ganztags in ihren Berufen tätig und nutzen ihre Freizeit zur eigenen Weiterbildung. Das ist oft nicht so einfach, wie es ...