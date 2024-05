Plus Holzhausen

Holzhausen badet mit neuer Ausstattung an: Förderverein investiert 26 000 Euro ins Freibad

Von Marta Fröhlich

i Gerade für die Kleinsten hat der Förderverein nachgerüstet: neben einer neuen Rutsche ins Badebecken zog auch ein großer Sonnenschirm über den Sandkasten ein. Foto: Michael Schicktanz/frö

Das Waldschwimmbad in Holzhausen an der Haide ist startklar für die neue Saison, am morgigen Samstag wird angebadet. Der Förderverein unter Vorsitz von Michael Schicktanz hat für diesen Sommer einiges angeschafft und das Schwimmbad gerade für die jüngeren Wasserratten aufgewertet.