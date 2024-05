Plus Nastätten Juniorwahl an der IGS Nastätten: Wie das Projekt den Sinn für Demokratie schärft Von Marta Fröhlich i Wie sich Wählen anfühlen kann, erlebten die Schüler der IGS Nastätten bei ihrer diesjährigen Juniorwahl. Bei der Simulation der Europawahl konnten sie sich über die politischen Inhalte informieren und sich eine eigene Meinung bilden. Foto: Marta Fröhlich Vor der Wahl steigt die Spannung. Die Wahlkabinen werden aufgebaut, die Wahlurne fest verschlossen positioniert. Nun können die 341 wahlberechtigten Schüler der Nicolaus-Otto-August-Schule die blauen Zettel mit ihrem Kreuzchen drauf einwerfen. Lesezeit: 3 Minuten

Sie nehmen dieses Jahr zum dritten Mal mit ihrer Schule an der sogenannten Juniorwahl teil, einem Wahlsimulationsprojekt, das Interesse bei Jugendlichen für Politik fördern, Begeisterung für politische Teilhabe wecken und Meinungsbildungsprozesse fördern will „Demokratieförderung ist im Lehrplan fest verankert, und wir nehmen gern die Gelegenheit wahr, an unserer Schule so ...