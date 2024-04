Plus Balduinstein/Rhein-Lahn

Preisschock im Kreisausschuss: Neue Lahnbrücke in Balduinstein wird 4,4 Millionen Euro teurer

i Die Lahnbrücke in Balduinstein ist nicht mehr verkehrssicher, eine neue Querung muss gebaut werden. Doch die Kosten sind enorm. Foto: Egenolf

Gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung in Höhe von 3.820.000 Euro wird der Ersatzbau für die alte Straßenbrücke in Balduinstein nun 8.208.000 Euro kosten – eine Steigerung von rund 4,4 Millionen. Hinzu kommen Ausgaben für Grunderwerb und Vermessungstätigkeiten von 140.000 Euro. Dies führte in der Kreisausschusssitzung am Montag zu Diskussionen, doch am Ende stimmte der Ausschuss dem Bauvorhaben zähneknirschend zu.