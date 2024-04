Plus Diez Freie Fahrt für Mai-Tour: Lahnradweg bei Diez ab Dienstag wieder geöffnet i Freie Fahrt auf dem Lahnradweg bei Diez: Umsturzgefährdete Bäume sind beseitigt, Schäden am Weg repariert worden. Foto: Oliver Schäffer/VG Diez Der Teilbereich des Lahnradwegs zwischen Diez und Altendiez ist wieder geöffnet. Lesezeit: 2 Minuten

Der Abschnitt in Höhe des Baggersees Diez bis zum Abzweig nach Altendiez war bekanntlich seit einigen Wochen gesperrt, weil umgestürzte Bäume auf dem Weg lagen – einige waren auch in die Lahn gefallen – und die Wegoberfläche sowie zum Teil auch der Untergrund durch herausgebrochene Bäume und Wurzeln in der ...