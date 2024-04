Plus Strüth

Wie kann sich eine Region selbst versorgen? Auftakt zu Erneuerbaren in Strüth dünn besucht

Von Marta Fröhlich

i Informierten im Bürgerhaus Strüth über erneuerbare Energien: (von links) Thomas Adler (Egom), Heiko Koch (Bürgermeister Strüth), Thomas Schwab (Egom), Matthias Boller (LEE), Ciro Capricano (Berater Erneuerbare), Förster Martin Janner. Foto: Marta Fröhlich

Da hatte den Veranstaltern das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn zum Auftakt der Veranstaltungsreihe „Energieregion Blaues Ländchen“ fand sich nur ein Dutzend Interessierte im Bürgerhaus ein. Zu verlockend sei wohl das Frühlingswetter an einem Samstagabend, so Jens Güllering, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nastätten. Die, die da waren, bekamen das Thema Erneuerbare in interessanten Häppchen von Experten nähergebracht.