Plus Diez

SOTheater Diez: Vom Verkaufsraum im Autohaus zum Tag der offenen Bühne

Von Thorsten Kunz

i Mareike Teichler-Hoffmann (rechts) und Astrid Schäfer-Eribo (links) proben mit dem „Dicken“ (Wolfgang Kollmann) und dem „Briefträger“ (David Beister) Sławomir Mrozeks absurdes Schiffbrüchigen-Drama „Auf hoher See“. Foto: Thorsten Kunz

Das war lustig! Es hat richtig viel Spaß gemacht!“ Gerade hatte Mareike Teichler-Hoffmann aus Gückingen zum ersten Mal seit fast 30 Jahren wieder auf einer Theaterbühne gestanden. Zuletzt war es bei der Theater-AG der Marienschule in Limburg gewesen. Die Erfahrung damals hatte ihre Liebe zum Theater geweckt, wenn es sie anschließend auch eher in die Richtung Gesang verschlug. Diesmal war es die Bühne des Diezer SOTheaters am Tag der offenen Bühne im S&R-Autohaus in Diez.