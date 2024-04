Plus Limburg

Bis zuletzt gezittert: Limburger Karstadt ist erneut gerettet

Von Stefan Dickmann

i Der Limburger Karstadt ist gerettet und hat eine Zukunft. Die Erleichterung ist bei den Mitarbeitern entsprechend groß. Foto: Stefan Dickmann

Als die beiden Männer, die an der Spitze von Karstadt in Limburg stehen, am Samstag um 8.30 Uhr in der Videokonferenz saßen, wussten Geschäftsführer Jörg Walloschek und Betriebsratsvorsitzender Andreas Plag sofort, dass sie in der richtigen Konferenz sitzen.