Plus Bad Ems Bad Emser Bürgerdialog stößt auf rege Beteiligung: CDU-Ortsverband lud zum Austausch ein Von Ulrike Bletzer i Oliver Krügel ging mit den Bad Emser Bürgern, die offen viele Kritikpunkte der Stadt ansprachen, in den Dialog. Nicht ohne als amtierender Bürgermeister für seine Bereitschaft zum Weitermachen zu werben. Foto: Ulrike Bletzer „Das hier ist keine Parteiveranstaltung“, betonte Oliver Krügel, bekanntlich Bürgermeister der Stadt Bad Ems und Vorsitzender des CDU-Ortsverbands, eingangs: „Es geht um Bad Ems und darum, die Stadt gemeinsam voranzubringen. Deshalb freue ich mich, dass auch Vertreter der anderen Stadtratsfraktionen zu unserem Bürgerdialog und der Ergebnispräsentation der Bürgerbefragung gekommen sind.“ Lesezeit: 4 Minuten

Keine Frage, dass man ihm dieses parteiübergreifende ehrenamtliche Engagement abnahm. Eine Wahlkampfveranstaltung war es natürlich trotzdem, was spätestens am Ende der drei Stunden jedem klar wurde. „Wir bitten um Ihr Vertrauen am 9. Juni und darüber hinaus“, appellierte Krügel und schickte auf seine eigene Person bezogen hinterher: „Ich möchte Bürgermeister ...