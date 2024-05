Plus Oelsberg Jubiläumskonzert in Oelsberger Kirche: Mandolinenklänge erfreuen seit 100 Jahren Von Karl-Heinz Wolter i In der evangelischen Kirche ließ der Mandolinen-Club Oelsbergs anlässlich seines Jubiläums zum 100-jährigen Bestehen Mandolinenklänge aus verschiedenen Epochen erklingen. Foto: Karl-Heinz Wolter Musik verbindet die Menschen. Sie verhilft ihnen zu Bewegung und Tanz und damit auch zu mehr Lebensfreude. Das zeigte sich deutlich beim Konzert, zu dem der des Mandolinen-Clubs Oelsberg anlässlich seines 100-jährigen Bestehens in die evangelische Kirche in Nastätten eingeladen hatte. Lesezeit: 2 Minuten

Seit 100 Jahren besteht der Mandolinen-Club, und dieses besondere Jubiläum sollte nun mit guter Musik und gemeinsam mit anderen in Heiterkeit und in Frohsinn gefeiert werden. „Auftakt ins nächste Jahrhundert“ war das Konzert überschrieben. Es bot eine Auswahl von dem, was in den vergangenen 100 Jahren komponiert worden war und ...