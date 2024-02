Plus Koblenz/Diez/Eppenrod In Eppenrod schnappte die Falle zu: Porsche-Dieb muss lange ins Gefängnis Das Urteil im Prozess um Autodiebstahl im Rhein-Lahn-Kreis zwischen 2020 und 2023 steht. Von Johannes Mario Löhr

Der am Koblenzer Landgericht angeklagte 36-jährige Pole hat am Freitagnachmittag gleich zwei Freiheitsstrafen aufgebrummt bekommen: einmal zwei und noch einmal drei weitere Jahre Haft wegen schweren Bandendiebstahls. Diese beiden Strafen kamen deshalb zustande, weil der Angeklagte bereits einschlägig vorbestraft ist – und während der in Koblenz angeklagten Taten teils unter ...