Plus Nastätten/Mainz Wie sicher ist Standort Nastätten? – Das sagt der Gesundheitsminister i Aufgrund der finanziellen Schieflage des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein wird der Fortbestand des Krankenhauses in Nastätten (Foto) infrage gestellt. Gesundheitsminister Clemens Hoch betont die wichtige Bedeutung des Standorts. Foto: Markus Eschenauer Wie positioniert sich die Landesregierung beziehungsweise Gesundheitsminister Clemens Hoch zum Standort Nastätten? Inwiefern besteht der Minister bei der Ausarbeitung eines Zukunftskonzepts für das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) darauf, dass der Standort Nastätten unbedingt erhalten bleiben muss? Lesezeit: 1 Minute

Auf diese Fragen dieser Zeitung hat Hoch geantwortet: „Ich habe mich für das GKM als kommunal geführtes Krankenhaus in seinem heutigen Bestand ausgesprochen und in einer solchen Konstellation weiterhin eine höchstmögliche Millionenförderung für Neubauprojekte, vor allem am Standort Koblenz, in Aussicht gestellt.“ Aus Sicht der Krankenhausplanung seien besonders Mayen und ...