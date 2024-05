Projekt nimmt Fahrt auf: Niederneisen setzt auf Windenergie

Über Gaia

Die Gaia mbH, Vorreiter im Bereich erneuerbare Energien in Südwestdeutschland, feiert in diesem Sommer ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. Im Jahr 1999 von Michael Wahl und Torsten Szielasko gegründet, hat sich das Unternehmen von einem Planungsbüro für Windenergieanlagen zu einem Generalunternehmen und Dienstleister für Kooperationspartner entwickelt. Gaia plant, projektiert und realisiert Windkraft- und Fotovoltaikfreiflächenanlagen in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Hessen. Die Dienstleistungen umfassen auch die technische und kaufmännische Betriebsführung von Windenergieanlagen sowie die Planung und Errichtung von Fotovoltaikdachflächenanlagen für Gewerbe und Industrie. Bisher hat Gaia Wind- und Fotovoltaikprojekte mit einer Gesamtnennleistung von 268 Megawatt geplant und umgesetzt. In den kommenden drei Jahren sind Wind- und PV-Projekte mit einer Gesamtnennleistung von knapp zwei Gigawatt in der Planung. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt derzeit rund 70 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kontinuierlich zum Erfolg und Wachstum von Gaia beitragen.

Über WPD

WPD ist als Entwickler und Betreiber (IRPP) von Wind- und Solarparks eines der marktführenden Unternehmen in Deutschland. Das 1996 gegründete Unternehmen ist in Deutschland aktuell an 19 Standorten vertreten und hat seinen Hauptsitz in Bremen. Das IRPP-Geschäft umfasst Projekte im Eigenbestand mit einer Gesamtkapazität von 3.192 Megawatt, davon knapp 1.000 Megawatt in Deutschland. Dank einer hervorragenden Expertise ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner für Power Purchase Agreements . WPD baut seine Aktivitäten vor allem im deutschen Markt stetig aus, aber auch in den internationalen Märkten in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika, und verfügt über eine Projektpipeline von insgesamt 19.320 Megawatt Windonshore und 5.015 Megawatt.

Über PRE

Als Energiegenossenschaft entwickelt die pro regionale Energie (PRE) seit 2009 gemeinschaftlich finanzierbare Projekte für die dezentrale und regenerative Energiegewinnung im Bereich Fotovoltaik als auch Windkraftbeteiligungen. Sie unterstützt Bürgerinnen und Bürger sowie Kommunen im Rhein-Main-Lahn-Taunus-Gebiet zielgerichtet beim Ausbau von erneuerbaren Energien in der Region und realisiert auch eigene Projekte. Die von der PRE errichteten, betriebenen und gehaltenen Anlagen produzieren im Jahr rund 6.500 Megawattstunden Ökostrom. Sie gehört vom Invest als auch der Mitgliederanzahl auch der Mitgliederanzahl von mehr als 1050 zu den größeren Energiegenossenschaften. Damit sorgt die PRE nicht nur für regionale Wertschöpfung, sondern trägt mit ihren Mitgliedern aktiv zur Energiewende und zum Klimaschutz bei. red

Weitere Infos unter www.gaia-mbh.de, www.wpd.de und www.pro-regionale-energie.de