Plus Koblenz/Nastätten Paulinenstift bedroht: Landrat Saftig nimmt Unterschriften aus Nastätten entgegen Von Marta Fröhlich i MYK-Landrat Alexander Saftig nimmt die 5000 Unterschriften von Ärztin Elke Wagner (Mitte) und MFA Yvonne Hayn entgegen. Foto: Marta Fröhlich Mit spitzen Fingern nahm Alexander Saftig, Landrat des Kreises Mayen Koblenz und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung des GKM, mehr als 5000 Unterschriften entgegen, die Ärztin Elke Wagner gegen die drohende Schließung des Paulinenstifts gesammelt hatte. Bei der Übergabe ließ Saftig durchblicken, dass sich in den kommenden Tagen entscheiden wird, was mit dem Klinikum passieren soll. Lesezeit: 3 Minuten

Eigentlich waren die 5510 Unterschriften, die die Allgemeinmedizinerin Elke Wagner in Begleitung von Yvonne Hayn, Medizinische Fachangestellte im Paulinenstift, dem Landrat in Koblenz übergab, an Jörg Denninghoff, Saftigs Amtskollegen im Rhein-Lahn-Kreis, adressiert. Nach einer kurzfristig organisierten Versammlung an Christi Himmelfahrt vergangene Woche auf dem Nastätter Marktplatz nahmen mehr als 5000 ...