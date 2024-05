Haushalt 2024 noch nicht genehmigt: Stadt Nassau spart der ADD nicht genug

Nachdem die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau das Rathaus an die Stadt Nassau zurückgegeben hat, stehen nun umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an. Das reißt tiefe Löcher in den Haushalt. Nun sollen Maßnahmen verschoben und so der Haushalt geflickt werden. Foto: Achim Steinhäuser