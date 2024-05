Plus Diez

Diezer Initiative weiter aktiv: Blühflächen wichtig für Biodiversitätsstrategie

i Das Foto, aufgenommen vor dem Blühlabyrinth in der Diersteiner Au, zeigt (von links) Ernfried Groh, Stadtbürgermeisterin Annette Wick, Karl Schönborn und Andrea Eschert-Schwenk, eine Passantin, die regelmäßig mit ihrem Hund in der Diersteiner Au spazieren geht und dabei, wie sie ausdrücklich betont, immer einen erfreuten Blick auf die Blühflächen und das Blühlabyrinth wirft. Foto: Ernfried Groh

Dieses Jahr musste es schnell gehen. Weil die Ackerböden zwischenzeitlich gut abgetrocknet waren, wollten Karl Schönborn und Ernfried Groh nach den Nachtfrösten im späten April und noch vor den ausgiebigen Regenfällen am Donnerstagabend Blühflächen im Landschaftspark Wirt, an der Diezer Kläranlage, an der Birlenbacher Straße, der Hohen Straße und in der Diersteiner Au anlegen.