Plus Diez/Region Beschwerde in sozialen Netzwerken: Aggressiver Vertrieb beim Glasfaserausbau in Diez? Von Johannes Koenig i Nicht nur im Vertrieb, sondern auch baulich scheint der Glasfaserausbau der Deutschen GigaNetz GmbH in Diez nun Fortschritte zu machen – diese Baustelle befindet sich zum Beispiel direkt gegenüber vom Bahnhof. Foto: Johannes Koenig Glasfaser für Diez: Seit einiger Zeit wirbt die Deutsche GigaNetz GmbH in der Grafenstadt um Kunden. Lange war die Nachfrage eher schleppend. Nun aber scheint der Netzausbau Fahrt aufzunehmen. Gleichzeitig sorgt in den sozialen Netzwerken eine Geschichte über ein Haustürgeschäft für Aufsehen. Lesezeit: 4 Minuten

So war im April in einer Newsgruppe folgende Schilderung zu lesen: „Letzten Samstag bekam die Oma meiner Frau Besuch von einem Vertreter der Deutschen GigaNetz.“ Nichts ahnend ließ sie den Vertreter in die Wohnung. Dieser habe dort eine „Ortsbegehung“ gemacht und am Ende der betagten Rentnerin einen Vertrag „aufgeschwatzt“. „Aber ...