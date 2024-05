Plus Region

Bäcker Huth zum Tag des Brotes: Belastetes Handwerk zwischen Sinnhaftigkeit und Frust

Von Johannes Koenig

i Brotsommelier und Bäckermeister Dominique Huth in der Backstube des Familienbetriebs, der bereits seit sieben Generationen besteht. Foto: Uwe Schmalenbach/Bäckerei Huth

Jedes Jahr Anfang Mai feiert das Bäckerhandwerk den Tag des Deutschen Brotes. Ein Tag, an dem viele Innungsbäcker auf die hiesige Brotvielfalt hinweisen. Wie aber ist es aktuell um das Handwerk bestellt? Antworten darauf gibt Dominique Huth, Brotsommelier und Geschäftsführer bei Bäckerei Huth GmbH & Co. KG in Limburg. Ein Unternehmen mit aktuell 130 Mitarbeitern und 15 Bäckereifachgeschäften.