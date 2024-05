Plus Elz

Auf Zebrastreifen von Lkw überrollt: 86-Jähriger in Elz tödlich verletzt

i In Elz ist ein Mann von einem Lkw überrollt und tödlich verletzt worden. Foto: Friso Gentsch/dpa

Bei einem Unfall in Elz ist am Dienstagvormittag ein Mann zu Tode gekommen. Laut Polizeibericht war ein 53-Jähriger mit einem Lkw in der Rathausstraße unterwegs.