Hadamar

Vorhang auf, Manege frei! Was sonst für glänzende Kinderaugen sorgt, gehört momentan für den Zirkus Jonny Alexis in Hadamar der Vergangenheit an. „Seit zwei Wochen steht hier wegen der Corona-Krise alles still“, erzählt Cindy Mayer, Mitglied der neunköpfigen Zirkusfamilie. „Wir brauchen dringend Hilfe.“