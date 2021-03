Es war zunächst der Test für den ersten echten Testlauf: Das Treffen von Bürgermeistern an der Aar koordinierte die Verbandsgemeinde Aar-Einrich am Dienstagnachmittag zum Probelauf für das Corona-Testzentrum in Katzenelnbogen. Nach und nach wurden die ersten Abstriche genommen und nach 15 bis 20 Minuten standen die Ergebnisse fest. Ab 16 Uhr standen dann die ersten Bürger in den Warteschleifen auf dem Marktplatz.