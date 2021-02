Wer die Telefonnummer 06431/296 96 66 anruft, landet beim Bürgertelefon des Landkreises Limburg-Weilburg, umgangssprachlich auch Corona-Telefon genannt. Seit März 2020 erhält jeder dort an sieben Tagen der Woche, 24 Stunden am Tag, auch an Wochenenden und Feiertagen, Antwort auf alle brennenden Fragen. Ein Service, der für die Mitarbeiter der Verwaltung nicht immer einfach ist.