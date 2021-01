Limburg

Die Bürgermeister der Städte und Gemeinden im Landkreis haben am vergangenen Donnerstag vom Land die schnellstmögliche Öffnung des Impfzentrums in Limburg gefordert, um eine möglichst gute Versorgung der Senioren zu ermöglichen und ihnen eine Fahrt zum Impfzentrum in Wiesbaden zu ersparen. Der Limburger Bürgermeister Marius Hahn unterstützt die Forderung.