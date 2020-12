Rhein-Lahn

Wie ein Sturm fegt Covid-19 zurzeit über die kulturellen Landschaften Europas und der Welt hinweg, verursacht flächendeckende Schäden und hält noch an – auch im Blauen Ländchen, im ganzen Rhein-Lahn-Kreis, am Rhein und seinen umliegenden Regionen. Vieles, was an Veranstaltungen mit viel Idealismus und unter Mühen geplant und eingeübt worden ist, kann nicht stattfinden. Das löst bei vielen Kulturschaffenden unserer Region Besorgnis aus.