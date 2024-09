Plus Bad Kreuznach

Casino-Gesellschaft Bad Kreuznach wird 200 Jahre alt: Tradition und Geselligkeit sind die Pfeiler

Von Josef Nürnberg

i Die Casino-Gesellschaft Bad Kreuznach freut sich über eine historische Marke: Am Wochenende beging man den 200. Geburtstag. Bad Kreuznachs OB Emanuel Letz (unten links) zählte zu den Gratulanten. Fotos: Josef Nürnberg Foto: Josef Nürnberg

Nur Weniges hat in Bad Kreuznach Bestand über Jahrhunderte hinweg. Die Casino-Gesellschaft Bad Kreuznach, die am Samstag im Ovalen Saal des Parkhotels Kurhaus das Jubiläum ihrer 200-jährigen Gründung im Rahmen eines kurzweiligen Festakts beging, gehört sicher dazu. Dabei betonten alle Redner, dass die Verbindung von Tradition und die Pflege von Gemeinschaft und Kommunikation bis heute das eigentliche Merkmal der Gesellschaft seien. Am Abend rundete dann eine Festgala den besonderen Geburtstag ab.