Görgeshausen

Der Weg für die Ansiedlung eines Aldi-Marktes in Görgeshausen ist frei: Der Ortsgemeinderat der Westerwaldgemeinde hat in seiner letzten Sitzung des Jahres 2020 die Änderung des bisher gültigen Bebauungsplanes einstimmig verabschiedet. Damit endet eine fast zweijährige Odyssee, in der das Projekt zwischenzeitlich sogar auf der Kippe stand.