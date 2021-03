Corona-Lage im Kreis Limburg-Weilburg: Die Infektionen steigen mit Präsenz-Unterricht

Seit gut zwei Wochen besuchen Schüler der Klassenstufen eins bis sechs wieder den Unterricht. Abwechselnd, freilich, in Gruppen – damit sich nicht zu viele Schüler auf zu engem Raum aufhalten. Hat es mehr Corona-Infektionen gegeben, seitdem Schüler sich wieder auf den Weg in die Klassenräume machen, wie gehen Schulen mit Infektionen um und welche Bilanz ziehen die Schulen nach zwei Wochen im Corona-Präsenzbetrieb? Diese Zeitung hat nachgefragt. Das Thema war zudem auch Gegenstand einer Anfrage in der jüngsten Sitzung des Kreistags.