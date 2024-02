Plus Rhein-Hunsrück Zwei Jahre nach Kriegsbeginn: 1412 Ukraine-Flüchtlinge leben im Rhein-Hunsrück-Kreis Nach wie vor lebt im Rhein-Hunsrück-Kreis eine große Anzahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Das Ausländerzentralregister (AZR) listet, Stand gestriger Freitag, 1412 Menschen aus dem Kriegsgebiet auf. 138 davon sind Antragssteller im Leistungsbezug Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU). Bereits wieder ausgereiste Ukrainer sind nicht mehr statistisch erfasst.

Aufgelistet nach Verbandsgemeinden (VG) und Stadt Boppard ergibt sich folgende Verteilung: 391 Menschen sind in der VG Simmern-Rheinböllen registriert, zehn weniger in der VG Kirchberg. Damit sind in diesen beiden VGs mehr als die Hälfte der Ukrainer untergebracht. Die Beherbergung von Ukraineflüchtlingen in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) auf dem Flughafen ...