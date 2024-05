Plus Simmern

Wenn das eigene Kind süchtig ist: Anlaufstelle in Simmern bietet Eltern Untersützung an

Von Sina Ternis

i Es gibt viele Arten von Suchterkrankungen. Oft ist Alkohol die Einstiegsdroge. Gerade diejenigen, die sensibel sind und in der Welt nicht klarkommen, neigen zu Suchtverhalten. Foto: picture alliance / dpa | Alexander Heinl

In einem geschützten Raum die Fragen einzubringen, die einen belasten, und die Dinge auszusprechen, die man sich in einem anderen Rahmen nie auszusprechen trauen würde – das sind zwei der wichtigsten Ziele, die mit der Eltern-für-Eltern-Gruppe verfolgt werden. Das Angebot des Diakonischen Werks besteht seit mittlerweile einem Jahr und richtet sich an Eltern suchtkranker Kinder.