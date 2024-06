Plus Simmern

Veranstaltung „Der Hunsrück ist bunt“ in Simmern: Hunsrücker setzen ein Zeichen für Vielfalt

Von Sina Ternis

i In der Spitze waren mehr als 500 Menschen zur Veranstaltung „Der Hunsrück ist bunt“ in Simmern gekommen. Mit Plakaten und Fahnen, mit vielen bunten Farben setzten sie ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und demokratische Werte. Foto: Werner Dupuis

Als Reaktion auf den AfD-Landesparteitag in Simmern fand vor dem Rathaus die Veranstaltung „Der Hunsrück ist bunt“ statt. Der Aktionstag – der ein Zeichen für Toleranz und Menschlichkeit setzen will – erfuhr dabei deutlich weniger Zulauf, als die Demonstration an gleicher Stelle im Februar.