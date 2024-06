Plus Boppard

Gelebte Partnerschaft: Bopparder reisen ins japanische Ome

i Die Boppparder Delegation hat auch den Ort „Oshino Hakkai“ mit acht Quellteichen und atemberaubendem Blick auf den Mount Fuji besucht. Foto: Freundeskreis Ome/Yoshiko Yoshinaga

Seit 59 Jahren besteht die in vielerlei Hinsicht sehr intensive Städtepartnerschaft zwischen Boppard und Ome/Japan. Im jährlichen Wechsel besuchen Jugenddelegationen die jeweilige Partnerstadt. 2019 reiste die letzte Jugenddelegation nach Ome. Seitdem war aufgrund der Pandemie kein Austausch mehr möglich. In den Pfingstferien flogen nun zehn junge Bopparder mit Bürgermeister Jörg Haseneier und der Mitarbeiterin für Städtepartnerschaften, Martina Weirich, für neun Tage in die Partnerstadt.