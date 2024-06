Finanzmittel für Welterberegion beantragen: Programm „Regionalbudget“ fördert Projekte am Mittelrhein

Der Rheinradweg (EuroVelo 15) begleitet einen der größten Flüsse Europas von der Quelle in den Schweizer Alpen bis zu seiner Mündung in die Nordsee. Zwischen Bingen und Bacharach führt der Rheinradweg unmittelbar am Ufer entlang. Foto: Maximilian Semsch/Romantischer Rhein Tourismus GmbH