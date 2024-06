Plus Simmern

Kommentar über die Trägheit der Hunsrücker: Da wäre deutlich mehr gegangen, liebe Hunsrücker

Von Sina Ternis

i Sina Ternis Foto: Rhein-Zeitung

So begeistert ich von dem Flagge gegen rechts zeigen der Hunsrücker anlässlich des AfD-Bürgerdialogs im Februar war, so enttäuscht war ich dieses Mal von der geringen Teilnahme an der Veranstaltung „Der Hunsrück ist bunt“, kommentiert unsere Redakteurin Sina Ternis zur Veranstaltung in Simmern.