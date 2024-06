Plus Sohren

Highland Games in Sohren: Wenn der Kilt für einen Tag zum Lieblingsteil wird

Von Sina Ternis

i Wenn der Kilt für einen Tag zum Lieblingsteil wird Foto: Dennis Irmiter

Grün-rot-kariert, schwarz-rot-kariert, schwarz-blau-kariert, Kilts in allen Farben und Variationen, getragen von gestandenen Männern, aber auch von zarten Frauen. Dudelsackklänge ertönen an verschiedenen Ecken, große Wagen, imposant geschmückt, mit viel Liebe zum Detail zusammengebaut – die Wiesen rund um die Sohrener Bürgerhalle haben sich am Wochenende wieder in schottische Highlands verwandelt. Zum mittlerweile 17. Mal fanden dort die Highland Games statt.