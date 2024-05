Plus Rheinböllen Schüler aus Rheinböllen gestalten ihr eigenes Brot des Monats – Leidenschaft für Bäckerhandwerk entdeckt Von Sina Ternis i Clemens Wiede (von links), Hans-Josef Bracht, Janic Schmitt und Johannes Dhein präsentieren die neue Brotkreation, die ab 1. Juni Brot des Monats ist und mit deren Verkauf die Vor-Tour der Hoffnung unterstützt wird. Foto: Manuel Hortian Alles begann mit der Leidenschaft fürs Backen und mit der Idee, einmal etwas Eigenes herzustellen. Diese Idee ist nun in einem Brot gemündet, das Clemens Wiede und Janic Schmitt zusammen mit Johannes Dhein von der Bäckerei Dhein kreiert haben: ein Weizenmischbrot mit Leinsamen und Sonnenblumenkernen, auf denen die Buchstaben HB zu sehen sind und das ab 1. Juni in allen Filialen der Bäckerei Dhein als Brot des Monats verkauft wird. Lesezeit: 4 Minuten

Die beiden Buchstaben stehen für Hunsrücker Backstub – und diese Backstub besteht praktisch aus den beiden Schülern der Puricelli-Realschule plus in Rheinböllen. Dominik Wiede hat schon früh seine Leidenschaft für das Bäckerhandwerk entdeckt. Bereits in der Grundschule zauberte er immer wieder Kuchen für seine Mitschüler und trat damit in die Fußstapfen ...