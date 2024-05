Maimarkt beginnt künftig stets an Himmelfahrt: Volksfest in Simmern bietet wieder allerlei Attraktionen

Das größte Volksfest im Vorderhunsrück wird am Donnerstag, 9. Mai (Christi Himmelfahrt) rund um das Schloss, auf dem Schlossplatz und auf dem Brühlplatz eröffnet. Los geht es um 14 Uhr. Attraktive Fahrgeschäfte wie Breakdance, Riesenrad oder Autoscooter erwarten die Gäste. Das leibliche Wohl kommt auch nicht zu kurz.

Auf dem Brühlplatz finden die Besucher die Bühne der Stadt, die Simmerner Gastronomiebetriebe RäuBAR und WunderBAR sowie den Gastronomiebetrieb Ciftci. Zudem werden der Weinstand Jäckel aus Wallhausen und der Weinstand der „Vor-Tour der Hoffnung“ aufgebaut sein. Die Pfadfinder vom Stamm der Raugrafen sind mit einem Bierstand vertreten. Die Metzgerei Dörn, der Imbiss Alemaris sowie ein Fischanbieter sorgen für das leibliche Wohl. Auf dem Brühlplatz erwartet die Gäste ein buntes Musikprogramm.

Am Donnerstag gibt es schon ab 16 Uhr musikalische Unterhaltung mit Let's Dance, am Freitag tritt ab 19 Uhr das Rock 'n' Blues Duo Dos Diletantos auf, am Samstag werden ab 19 Uhr die Pagemakerz für gute Laune sorgen. Am Sonntag geht es um 12 Uhr mit dem Musikverein Maitzborn-Rödern weiter, um 14.30 Uhr folgt der Musikverein Biebertal. Den Marktausklang am Montag begleitet ab 12 Uhr die Band Best Age.

Am Donnerstag sind Fahrgeschäfte und Gastronomie von 14 bis 22.30 Uhr offen. Am Freitag sind Fahrgeschäfte von 15 bis 1 Uhr in Betrieb, die Gastronomie bis 2 Uhr. Samstag: Fahrgeschäfte 11 bis 1 Uhr, Gastronomie 11 bis 2 Uhr. Sonntag: Fahrgeschäfte und Gastronomie 11 bis 23 Uhr. Montag: Fahrgeschäfte und Gastronomie jeweils 11 bis 23 Uhr.

Das Parkhaus Zentralparkplatz, der Parkplatz am Kanowskyzentrum, das Parkgelände am Bahnhof und der Parkplatz Gartenstraße stehen zur Verfügung. Die Parkplätze an den Schulzentren sind an diesem schulfreien Wochenende nutzbar. Weitere Parkplätze finden sich in den Straßen und auf den Plätzen in der Innenstadt beziehungsweise auf dem Pendlerparkplatz in der Holzbacher Straße sowie außerhalb der Dienstzeiten auch auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung.

Die Veranstalter bitten die Anlieger und Bewohner um Nachsicht für etwaige Unannehmlichkeiten, die durch Sperrungen und Lärm entstehen können. red