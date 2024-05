Plus Boppard Boppard erhält rund 450 000 Euro Kipki-Mittel: Geld soll in Gebäude, Beleuchtung und Fahrzeuge fließen i Die Stadt Boppard hat einen Kipki-Förderbescheid in Höhe von 450.107,57 Euro erhalten. Energiemanager Robert Schumann (von links), der Erste Beigeordnete Helmut Schröder, Bürgermeister Jörg Haseneier, Hans-Joachim Bach, Leiter des Fachbereichs 3, und Klimaschutzmanager Dominik Nachtsheim freuen sich über die Förderzusage. Die Fördergelder fließen in Projekte in ihren Zuständigkeitsbereichen. Foto: Stadt Boppard/Denise Bergfeld Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Stadt Boppard mit 450.107,57 Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki). Mit der Förderung will die Stadt sieben geplante Projekte in die Tat umsetzen, berichtet die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Lesezeit: 2 Minuten

Unter anderem will die Stadt die Beleuchtung in der Niederkirchspielhalle in Oppenhausen und in der Sporthalle Buchholz mit den bewilligten Geldern energetisch sanieren. Des Weiteren soll Geld in die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie die klimafreundliche Wärmeversorgung von vier städtischen Liegenschaften fließen. Zusätzlich sind Investitionen in die klimafreundliche Mobilität ...