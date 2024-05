Plus Emmelshausen In Emmelshausen ließ man es sich richtig gut gehen: Mächtig Betrieb auf der Rhein-Mosel-Straße i In Emmelshausen ließ man es sich richtig gut gehen Foto: Thomas Torkler Wo sonst reger Autoverkehr herrscht, war am Sonntagnachmittag nicht weniger Betrieb, allerdings nicht motorisiert. Die Rhein-Mosel-Straße in Emmelshausen war ein Anziehungspunkt beim verkaufsoffenen Sonntag, der dem Motto „Emmelshausen bewegt – wir decken Ihnen den Tisch“ folgte. Lesezeit: 2 Minuten

In der Tat war jede Menge Bewegung drin in diesem Sonntagnachmittag, an dem die Geschäfte von 12 bis 17 offen hatten. Allen voran die Kinder fanden jede Menge Spielmöglichkeiten im Park. In der Rhein-Mosel-Straße warteten Geschicklichkeitsspiele, man konnte seine Treffsicherheit am Basketballkorb testen oder auf einem Turngerät balancieren. Die Großen ...